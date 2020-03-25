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Помимо масок и антивирусных гелей в аптеках раскупают еще одно популярное защитное средство

Помимо масок и антивирусных гелей в аптеках раскупают еще одно популярное защитное средство

Россияне ответственно подготовились к режиму домашней самоизоляции.

За минувшую неделю россияне купили более чем на 30% больше презервативов, чем за тот же период прошлого года. Это почти 600 тысяч упаковок на общую сумму 161 млн. рублей.

Аналитики считают, что ажиотаж связан с объявленным режимом повышенной готовности и рекомендованным карантином, когда многие по желанию или по приказу вынуждены оставаться дома. Похоже, граждане решили использовать это время для налаживания семейных отношений.

Кроме того, вместе с медицинскими масками и антибактериальными средствами активно разбираются антидепрессанты. Видимо, наладить семейные отношения получается не у всех и не сразу.

По последним данным в России общее число зараженных коронавирусом в возросло до 658 человек. За последние сутки добавилось еще 163 случая.

При этом, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 29 человек уже вылечились, а в самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Проект федерального закона предусматривает ввести уголовное наказание для тех, нарушил предписанные правила безопасности. Если же нарушение карантина повлекло за собой смерть двух и более человек, парламентарии предложили лишать нарушителя свободы на срок до семи лет.
Теги : средства индивидуальной защиты, презервативы, коронавирус
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Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса
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