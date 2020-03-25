Каменные идолы не защитили: коронавирус добрался до острова Пасхи
COVID-19 преодолел расстояние 3,5 тысячи километров и заразил местного жителя.
Первый случай заражения COVID-19 выявили на острове Пасхи, который находится в Тихом океане на расстоянии 3,5 тыс. км. от материка.
- Мы с сожалением сообщаем, что первый случай появления в нашей общине COVID-19 подтвержден, — говорится в сообщении местного муниципалитета в Facebook.
В сообщении поясняется, что заболевшим является местный взрослый житель, он находится в стабильном состоянии, а власти выявляют его контакты. При этом не уточняется, выезжал ли заболевший человек за территорию острова.
На территории уже введен карантин из-за угрозы массового заражения. Жителям рекомендовано соблюдать меры профилактики. В частности, часто мыть руки, соблюдать расстояние между людьми, прикрывать рот при кашле и чихании и сохранять социальную изоляцию, не приближаясь друг к другу на расстояние ближе 1 метра.
Остров Пасхи является самым отдаленным населенным островом в мире, он входит в состав Чили. В стране число заболевших близится к тысяче. 23 марта в Чили также произошла вторая смерть от коронавируса, умерла «пожилая взрослая женщина, у которой был рак». В государстве введен комендантский час. В Южной Америке больше всего пострадала Бразилия, где уже 34 погибших и 1891 зараженных.
Остров Пасхи известен своими каменными идолами, которые, выстроившись вдоль береговой полосы, словно охраняют его территорию от непрошеных гостей. Увы, на этот раз они с возложенной на них миссией не справились.
МедикФорум информировал ранее: исследователи из Великобритании сообщили о том, что им удалось найти на скульптурах на острове Пасхи вещество, которое обладает омолаживающими свойствами.
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