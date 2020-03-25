Итальянский «Пациент 1» впервые рассказывает о пережитом коронавирусе

«Мне повезло, я исцелен», - сказал 38-летний менеджер из северного итальянского города Кастильоне-д'Адда, к юго-востоку от Милана.

Источник заражения остался загадкой

Его спасла искусственная вентиляция легких

«Вокруг меня были люди, которые казались замаскированными под космонавтов».

"Его состояние было серьезным, хотя он был молодым, сильным и спортивным. Спасение осуществлялось инвазивной искусственной вентиляцией".

Быть символом эпохи коронавируа - бремя

"Быть символом этой эпохальной трагедии коронавируса - бремя для меня".

"Сегодня это уже не гарантировано, врачи и аппараты ИВЛ могут быть недоступны. Люди должны понимать, что важно оставаться дома. Профилактика важна, чтобы не распространять коронавирус. Мы не знаем, кто заразен», - сказал Маттиа.