Коронавирус и беременность: не найдено доказательств передачи SARS-CoV-2 плоду
Сегодня нет доказательств, что SARS-CoV-2 подвергается внутриутробной или трансплацентарной передаче от беременных женщин, зараженных коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19), до плодов, согласно исследованию, опубликованному 17 марта в журнале "Архивы патологии. Лабораторная медицина".
Дэвид А. Шварц, доктор медицинских наук, из Медицинского колледжа штата Джорджия в Университете Августы в Атланте, рассмотрел результаты двух предыдущих коронавирусных инфекций вызванный SARS-CoV (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) об исходах беременности и проанализировал литературу, описывающую 38 беременных женщин с коронавирусом COVID-19 и их новорожденных в Китае, для изучения возможности передачи вируса от матери к ребенку.
Шварц обнаружил, что в отличие от коронавирусных инфекций беременных, вызванных атипичной пневмонией и MERS, коронавирус COVID-19 не привел к материнской смертности у 38 беременных женщин. Не было подтвержденных случаев внутриутробной передачи SARS-CoV-2 от матерей их плодам, аналогичных беременностям с SARS и MERS. Все протестированные образцы новорожденных, включая некоторые плаценты, были отрицательными на SARS-CoV-2 (тест проводился с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией).
Особое внимание к беременным
«Сегодня доступны обновленные рекомендации по акушерскому лечению коронавируса SARS-CoV-2 у беременных женщин», - пишет Шварц. - «Следует помнить, что по мере разработки вакцины для COVID-19 следует рассматривать беременных женщин для включения в клинические испытания, для возможного распределения вакцины, если только риски не перевешивают потенциальные выгоды».
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