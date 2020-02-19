Коронавирус у большинства протекает умеренно
Большая часть коронавирусных инфекций у пациентов протекает умеренно. К такому выводу пришли китайские ученые.
Счет жертв коронавируса COVID-19 перевалил за 2 000, а общее число зараженных превысило 73 000. Россия на этом фоне решила полностью закрыть границу с Китаем, последовав примеру целого ряда стран. Китайские ученые провели обширное исследование, которое показало, что большая часть зараженных этим вирусом демонстрирует умеренные симптомы. В группе особого риска люди пожилые, а также имеющие какие-либо другие заболевания. Результаты данного исследования с участием всех зараженных COVID-19 людей в Китае были опубликованы Chinese Journal of Epidemiology.
Это самое масштабное исследование по данному вопросу. В нем говорится, что 80,9% всех инфекций протекают умеренно, 13,8% в тяжелом состоянии и лишь 4,7% в критическом. Максимальная смертность на уровне в 14,8% - среди лиц старше 80 лет. Имеющие сердечно-сосудистые заболевания также чаще умирают от осложнений, связанных с коронавирусом. В группе риска пациенты с диабетом, ХОБЛ и гипертонией.
Среди детей моложе 9 лет смертельных случаев не зафиксировано, хотя сообщается не менее чем о двух заражениях коронавирусом новорожденных от своих матерей. С возрастом пациента риск смерти ощутимо повышается. До 40 лет он составляет 0,4%, после 50 - 1,3%, после 60 вырастает до 3,6%, после 70 - до 8%. При этом мужчины от COVID-19 умирают чаще женщин - 2,8% против 1,7%. Среднестатистическая смертность от вируса по всем возрастным группам - 2,3%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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