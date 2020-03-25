В Москве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что его указ, который расширяет в столице ограничительные меры из-за коронавируса, вступает в силу со среды, 25 марта.





Собянин поручил отменить все массовые мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе, приостановить работу ночных клубов, библиотек, культурных клубов и детских игровых комнат.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней», - сообщил Собянин в своем блоге в Twitter.