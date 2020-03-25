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В Москве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что его указ, который расширяет в столице ограничительные меры из-за коронавируса, вступает в силу со среды, 25 марта.


Собянин поручил отменить все массовые мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе, приостановить работу ночных клубов, библиотек, культурных клубов и детских игровых комнат.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней», - сообщил Собянин в своем блоге в Twitter.


Теги : Москва, ограничения, коронавирус
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