Сербия закрыла границы из-за коронавируса и первой жертвы COVID-19

«Мы перешли черту в 100 заболевших, из них 55 человек помещены в больницы, шестеро находятся в тяжелом состоянии», - заявил накануне президент страны Александр Вучич.

С утра 20 марта в Сербии закрыли границы для перемещения людей, железнодорожного и автомобильного транспорта из-за пандемии. Исключением стали только грузовые фуры – они по-прежнему могут въехать в республику.Кроме того, в пятницу днем стало известно, что первой жертвой коронавируса в Сербии стал 59-летний мужчина из города Кикинда. Как отмечают врачи, он также страдал от других хронических заболеваний, передает портал B92.Напомним, что уже несколько дней в Сербии действует режим чрезвычайного положения. Закрыты школы, детские сады и институты. В стране также введен комендантский час с 20:00 до 5:00.Ранее портал «Медикфорум» писал о новых выявленных учеными симптомах COVID-19. Среди них – потеря обоняния, вкуса и аппетита.