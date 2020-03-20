Сербия закрыла границы из-за коронавируса и первой жертвы COVID-19
20 марта власти Сербии приняли решение полностью закрыть границы в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, в пятницу стало известно о первой смерти в стране, связанной с COVID-19.
С утра 20 марта в Сербии закрыли границы для перемещения людей, железнодорожного и автомобильного транспорта из-за пандемии. Исключением стали только грузовые фуры – они по-прежнему могут въехать в республику.
«Мы перешли черту в 100 заболевших, из них 55 человек помещены в больницы, шестеро находятся в тяжелом состоянии», - заявил накануне президент страны Александр Вучич.
Кроме того, в пятницу днем стало известно, что первой жертвой коронавируса в Сербии стал 59-летний мужчина из города Кикинда. Как отмечают врачи, он также страдал от других хронических заболеваний, передает портал B92.
Напомним, что уже несколько дней в Сербии действует режим чрезвычайного положения. Закрыты школы, детские сады и институты. В стране также введен комендантский час с 20:00 до 5:00.
Ранее портал «Медикфорум» писал о новых выявленных учеными симптомах COVID-19. Среди них – потеря обоняния, вкуса и аппетита.
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