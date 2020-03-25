На Украине на 30 дней ввели режим ЧС из-за распространения коронавируса
Власти Украины приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны сроком на 30 дней, до 24 апреля 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на Украине ввели до 24 апреля текущего года. При необходимости меры будут продлены, отметил глава правительства страны Денис Шмыгаль.
В частности, изменения внесены в ранее принятые акты кабмина. Так, действие уже введенных карантинных мер продлено с 3 до 24 апреля 2020 года, передает информационное агентство «Интерфакс».
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