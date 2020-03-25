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На Украине на 30 дней ввели режим ЧС из-за распространения коронавируса

Закрыты границы

Власти Украины приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны сроком на 30 дней, до 24 апреля 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на Украине ввели до 24 апреля текущего года. При необходимости меры будут продлены, отметил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

В частности, изменения внесены в ранее принятые акты кабмина. Так, действие уже введенных карантинных мер продлено с 3 до 24 апреля 2020 года, передает информационное агентство «Интерфакс».

Накануне в Киеве усилили ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19. В частности, теперь находится в общественном транспорте и рабочих помещениях можно будет только в маске. Кроме того, решено закрыть точки по продажи шаурмы и алкоголя на разлив.

К 24 марта было известно о четырех жертвах коронавируса на Украине. Речь идет о 68-летнем жителе села Ковалевка Монастырского района.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что COVID-19 диагностирован у принца Уэльского Чарльза.
Теги : Украина, коронавирус, режим ЧС
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