Врач Александр Мясников рассказал о хантавирусе

«В Европе и России хантавирус тоже распространен, у нас переносчиками заболевания являются полевые мыши», – рассказал врач.

«Для пожилого человека все равно, что вызвало его пневмонию: пневмококк, вирус гриппа или коронавирус. Смертность по любому: 10-25%», – рассказал Мясников.