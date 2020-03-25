Врач Александр Мясников рассказал о хантавирусе
Врач общей практики, кардиолог, главный врач ГКБ №71 Москвы, телеведущий Александр Мясников поделился информацией о хантавирусе, смертельный случай которого был зафиксирован на днях в Китае.
Как сообщает MedikForum.ru, доктор Мясников рассказал об этом вирусе, написав пост в Telegram-канале. Он отметил, что случаи заражения людей хантавирусом время от времени фиксируются в любой стране, но больше всего – в Китае, где количество инфицированных ежегодно составляет 16-100 тысяч человек.
«В Европе и России хантавирус тоже распространен, у нас переносчиками заболевания являются полевые мыши», – рассказал врач.
Александр Мясников пояснил, что впервые данная инфекция была зафиксирована у американских солдат во время Корейской войны (1950-1953 гг.). Сегодня науке известны около 30 разновидностей хантавируса, 12 из которых передаются человеку. В некоторых случаях заболевание приводит к смерти: летальность составляет 2-10%.
Говоря о случае в Китае, где скончался мужчина, врач высказался о том, хантавирус способен вызывать дисфункцию легких, и она могла содействовать гибели человека. Но в определенном возрасте фатальную легочную инфекцию также могут вызывать другие факторы.
«Для пожилого человека все равно, что вызвало его пневмонию: пневмококк, вирус гриппа или коронавирус. Смертность по любому: 10-25%», – рассказал Мясников.
В целом, добавил он, из миллиона разновидностей вирусов людьми изучены только около пяти тысяч.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым были названы наиболее подверженные коронавирусу группы граждан.
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