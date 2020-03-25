На время нерабочей недели все кафе и рестораны в Москве закроют
Все рестораны и кафе в Москве будут закрыты в период с 28 марта по 5 апреля. Об этом заявил 25 марта мэр города Сергей Собянин.
Решение властей России о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля распространяется, в том числе, на кафе и рестораны в столице. При этом производственные столовые продолжат работать. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», - заявил градоначальник в интервью телеканалу ТВЦ.
Торговые центры тоже перестанут работать, за исключением залов с продовольственными товарами и товарами первой необходимости, добавил мэр.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам и объявил следующую неделю нерабочей. Это связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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