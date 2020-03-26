Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована с подозрением на коронавирус
Политик, вдова экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать известной телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в "Коммунарку" с подозрением на коронавирус.
"Сначала Людмила Нарусова обратилась в одно из медицинских учреждений за помощью. Оттуда ее увезли в специализированную клинику в Коммунарке. Людмиле Нарусовой проводят обследование. Были взяты мазки на анализ. Проверяется наличие коронавирусной инфекции", - сообщает REN TV.
Информации о текущем состоянии Людмила Нарусовой нет.
Всего в России по данным на 26 марта выявлено 638 человек с коронавирусной инфекцией. Число смертей значительно ниже, чем в других страна - 2.
Коронавирус в миреВсего в мире коронавирусом COVID-19 заразились 430 тыс. 870 человек, жертвами смертельной инфекции стали более 20 тысяч человек. Причем за последние сутки выявлено 45,218 тысяч, погибших - 2,382 тысячи.
По числу смертей от коронавируса лидирует Италия - 7,5 тысяч, на втором месте Испания, на третьем - Китай.
Начиная с понедельника 23 марта многие страны ужесточили карантинные меры. В Индии введен жесткий карантин и комендантский час от заката до рассвета, в Дубае закрыты все торговые центры и отменено авиасообщение. В Италии, Испании и Франции людям запрещено выходить на улицу без специального маршрутного листа, где написана цель выхода. В Швеции, Финляндии, Нидерландах и России сохраняются относительно мягкие карантинные меры.
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