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А Ванга предупреждала: пророчества болгарской целительницы начинают сбываться

А Ванга предупреждала: пророчества болгарской целительницы начинают сбываться

Провидица предсказала, когда будет изобретено лекарство от коронавируса.

Уже сейчас можно сказать, даже при самом благоприятном дальнейшем развитии событий с пандемией, мир никогда не станет прежним. Люди напуганы смертельным заболеванием и тем, что у официальной медицины до сих пор нет средства для его лечения.

В такой ситуации все чаще пытаются найти сакральный смысл происходящего. Вспомнили и о давних пророчествах болгарской слепой провидицы. О появлении и стремительном распространении на Земле неизвестной болезни она заявила еще 20 лет назад.

Ванга говорила, что 2020 год станет тяжелым не только для России, но и для более развитых европейских государств. Неизвестный вирус, сейчас его уже можно идентифицировать как COVID-19, унесет много жизней. А лекарства от него не будет еще целый год.

Специалисты ВОЗ тоже ставят именно эти сроки введения вакцины в массовое производство. Сейчас существует уже несколько пробных разработок в разных странах, в том числе и нашей, но много времени потребуется на исследования, чтобы препарат не нанес еще большего вреда при минимальной пользе.

Было в предсказаниях Ванги и о лекарстве от коронавируса, которое изобретут именно в России из сибирского кедра.

Слепая деревенская пророчица за несколько десятков лет увидела и мировой экономический кризис. Коронавирус многое изменит в расстановке финансовых сил. Сейчас рухнул рубль, но Ванга уверяла, что Россия сумеет выстоять. Более того, она наконец-то помирится с Украиной и изобретет вдобавок к вакцине от COVID-19 еще и лекарство от рака.
Теги : Ванга, предсказания, пророчество, коронавирус
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