Травма сердца связана с повышенной смертностью от коронавируса COVID-19
Согласно исследованию, опубликованному 25 марта в JAMA Cardiology, травма сердца связана с увеличением смертности среди госпитализированных пациентов с коронавирусом COVID-19.
Шаобо Ши, доктор медицинских наук, из больницы Renmin Уханьского университета в Китае, и его коллеги исследовали связь между травмой сердца и смертностью в когортном исследовании, проведенном с 20 января 2020 года по 10 февраля 2020 года.
Окончательный анализ включал 416 госпитализированных пациентов с коронавирусом COVID-19.
ИсследованиеИсследователи обнаружили, что общие симптомы включают лихорадку, кашель и одышку. 82% имели травмы сердца, эти пациенты были старше, имели больше сопутствующих заболеваний, более высокое количество лейкоцитов, чем пациенты без сердечной травмы.
У них также была более высокая доля множественных пятен и непрозрачности в рентгенограммах (64,6 против 4,5 процента). По сравнению с теми, у кого не было травмы сердца, большая часть людей с сердечной травмой нуждалась в неинвазивной искусственной вентиляции легких (3,9 против 46,3%) или инвазивной механической вентиляции (4,2 против 22%). У пациентов с травмой сердца чаще возникали осложнения, они имел высокую смертность по сравнению с теми без сердечной травмы (51,2 против 4,5 процента).
«Хотя точный механизм воздействия травмы сердца на протекание коронавирусной инфекции нуждается в дальнейшем изучении, представленные здесь результаты подчеркивают необходимость учитывать осложнение при лечении COVID-19», - пишут авторы.
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