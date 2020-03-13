2 новых фактора, объясняющие смертельное течение коронавируса
То, насколько серьезно люди заболевают после заражения коронавирусом, обычно зависит от возраста пациента и существующих медицинских условий. Но ученые обнаружили два других фактора, увеличивающих уровень смертности.
Мужчины старше 50 лет и предыдущие заболевания - известные факторы смертности после заражения коронавирусом. Но согласно новому исследованию из Китая, опубликованному в специализированном журнале Lancet, есть два других фактора риска, которые влияют на серьезность протекания болезни.
Высокий показатель SOFA и высокие значения D-димера при коронавирусеКоманда под руководством Фэй Чжоу из "Китайской академии медицинских наук" в Пекине обнаружила, что пациенты, умершие во время коронавируса, имели высокий показатель SOFA и высокое значение D-димера в крови заранее.
1) SOFA (Sepsis-related Organ Failure или оценка недостаточности органов при сепсисе) используется в медицине интенсивной терапии для мониторинга функций органов при сепсисе с целью минимизации риска смертности. Оценка включает шесть различных значений, которые предоставляют информацию о состоянии дыхательной функции, сердечно-сосудистой системы, функции печени, свертываемости крови, функции почек и неврологического статуса.
2) D-димеры - продукты деления фибрина, собственного белка организма. Они возникают, когда сгустки крови растворяются в организме. Высокие значения D-димера обычно указывают на тромбоз, легочную эмболию, опухоли или тяжелый цирроз печени.
У умерших от коронавируса пациентов был сепсис до зараженияДля исследования были проанализированы данные 191 человек, госпитализированных с диагнозом коронавирус в Ухани (зарегистрированных к концу января). 54 из них погибли и 137 были освобождены. Средний возраст умерших составил 69 лет, выживших 52 года.
Все 54 умерли от сепсиса, у 53 была остановка дыхания, у 50 - острая легочная недостаточность, у 28 - сердечная недостаточность, у 38 - септический шок. Было показано, что у 91 человека, было высокое артериальное давление, диабет и болезни сердца.
Согласно результатам исследования, увеличение смертности от коронавируса происходит не только из-за старости, но также из-за увеличения недостаточности органов. Средний балл SOFA для умерших пациентов при поступлении в больницу составил 4,5 балла. Для тех, кто выжил - 1,0.
Значения D-димера увеличивались в ходе заболевания у пациентов, указывают на летальный исход.
Медикфорум писал о новом лечении раковых опухолей в Дагестане.
Оставить комментарий