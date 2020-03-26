Нью-Йорк мобилизует врачей защищаясь от коронавируса, а Великобритания призывает на помощь волонтеров
Спустя несколько дней после того, как лидеры Нью-Йорка приказали людям оставаться дома, власти мобилизовали силы медицинских работников, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу для общественного здравоохранения, когда стало понятно, что город становится крупнейшей "горячей точкой" коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что более 400 000 человек ответили на призыв правительства помочь наиболее уязвимым слоям населения страны.
Временный морг был создан возле больницы Bellevue. Ряды городской полиции сокращаются - все больше полицейских заболевают. Было введено патрулирование улиц, чтобы усилить социальное дистанцирование.
Нью-Йоркский университет предложил своим студентам-медикам закончить учебу раньше, чтобы они могли присоединиться к битве. Должностные лица общественного здравоохранения закупают дополнительные кровати и медицинское оборудование, обращаются с призывом к большему количеству врачей и медсестер выйти на работу, опасаясь, что число больных многократно увеличится через несколько недель.
Напомним, что в штате Нью-Йорк было зарегистрировано более 30 000 случаев коронавируса и почти 300 случаев смерти.
Премьер-министр Великобритании сказал, что более 400 000 человек согласились быть волонтерами, чтобы доставлять лекарства, отвозить людей домой на прием к врачу, делать телефонные звонки, чтобы проверить пациентов.
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