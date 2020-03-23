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Ситуация в США ухудшается - Нью-Йорк становится "горячей точкой" коронавируса

Ситуация в США ухудшается - Нью-Йорк становится "горячей точкой" коронавируса

Мэр Нью-Йорка готовится к полному закрытию города в понедельник, чтобы попытаться замедлить пандемию, охватившую весь земной шар и угрожающую превратить город с 8,5 миллионами в одну из крупнейших горячих точек коронавируса в мире. Официальные лица США предупреждают о критической нехватке медикаментов.

Мэр Билл де Блазио призвал доставить в город все - от масок до халатов, от врачей до медицинских работников младшего звена в Нью-Йорк, и попросил президента Дональда Трампа взять на себя ответственность за введение войск, которые помогут распределять медикаменты и обеспечат соблюдение карантина.
«Если президент не будет действовать, умрут люди, которые могли бы жить », - сказал де Блазио.

"Медикаменты не закончатся"

Ведущий специалист по инфекционным заболеваниям пообещал Нью-Йорку и другим наиболее пострадавшим местам, что критические поставки не закончатся.
Медикаменты скоро начнут поступать и будут «четко направлены в те горячие точки, которые больше всего в этом нуждаются», - сказал в интервью для CBS «Лицо нации» директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

В США зафиксировано 27 000 случаев и 381 смерть от коронавируса. На штат Нью-Йорк приходится 114 смертей, где зарегистрировано 4400 случаев инфицирования, но чиновники предупредили, что концентрация станет больше из-за усиления тестирования.

Больницы Нью-Йорка уже выписывали тысячи пациентов, чтобы создать дополнительные возможности для тяжелый больных коронавирусом, которым требуется искусственная вентиляция легких.

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Теги : коронавирус
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