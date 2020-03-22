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Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах мобилизации промышленного сектора страны на борьбу с коронавирусом, включая временный перевод заводов по производству автозапчастей на производство медицинского оборудования.

По словам Трюдо, в стране будет «стремительно» увеличиваться производство предметов первой необходимости, таких как хирургические маски, респираторы, скрининговые тесты и дезинфицирующий гель, во время ежедневного пресс-брифинга из своего дома в Оттаве, где он самоизолируется после того, как его жена показала положительный тест на коронавирус.
«Профессионалы здравоохранения действительно нуждаются в поддержке», - сказал Трюдо. - Таким образом, наше правительство поможет этим компаниям перевести производство с автозапчастей на товары медицинского назначения».

Премьер-министр Канады подчеркнул, что правительство сможет быстро реагировать на возрастающие потребности граждан и медицинских служб:
«Наше правительство будет внедрять инновационные потоки закупок, чтобы позволить большему количеству предприятий разрабатывать решения и продукты, которые нужны канадцам из-за коронавируса COVID-19», - сказал Трюдо.

В Канаде зарегистрировано более 900 подтвержденных случаев коронавируса и три смерти.

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Теги : коронавирус
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Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности
От вирусов может защитить простой и недорогой продукт
Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом