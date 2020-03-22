Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

«Профессионалы здравоохранения действительно нуждаются в поддержке», - сказал Трюдо. - Таким образом, наше правительство поможет этим компаниям перевести производство с автозапчастей на товары медицинского назначения».

«Наше правительство будет внедрять инновационные потоки закупок, чтобы позволить большему количеству предприятий разрабатывать решения и продукты, которые нужны канадцам из-за коронавируса COVID-19», - сказал Трюдо.