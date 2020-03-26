Ученые сообщили, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носители коронавируса наиболее опасны в первую неделю, когда появляются симптомы. Это выяснили микробиологи из Гонконга.





Их исследование основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после она уменьшалась.





«Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован», — сообщил доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То, передает портал The Lancet.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, в мире заразились более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.