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Ученые сообщили, когда носители коронавируса наиболее заразны

врачи

Носители коронавируса наиболее опасны в первую неделю, когда появляются симптомы. Это выяснили микробиологи из Гонконга.


Их исследование основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после она уменьшалась.


«Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован», — сообщил доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То, передает портал The Lancet.


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, в мире заразились более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

Теги : коронавирус, ученые, заражения
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