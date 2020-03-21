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Малышева сообщила сроки создания вакцины от коронавируса в России

малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала, в какие сроки может появиться вакцина от коронавируса в России. Она считает, что вакцину начнут использовать в клинической практике не раньше, чем через три месяца.


«Но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня практически все ведущие страны, включая Россию, приступили к ее созданию», - сообщила ведущая в интервью газете «Аргументы и факты».


Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию сообщил о создании российскими специалистами шести препаратов от коронавируса.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавируса, которая распространилась из Китая. По последним данным, по всему миру заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе, около десять тысяч из них скончались.

Теги : Елена Малышева, коронавирус, вакцина
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Малышева сообщила сроки создания вакцины от коронавируса в России