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Китайский врач предупредила о риске новой волны коронавируса

врачи

Член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань сообщила, что Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса.


По словам врача, они опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, и сами выезжают за границу.


«Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению распространения эпидемии коронавируса в других городах», — сказала Ланьцзюань, передает портал China News.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку распространившейся из Китая новой коронавирусной инфекции. По последним данным, всего в мире заболели порядка 292 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались.

Теги : вспышка болезни, коронавирус, Китай
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