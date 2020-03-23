Китайский врач предупредила о риске новой волны коронавируса

Член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань сообщила, что Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса.





По словам врача, они опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, и сами выезжают за границу.





«Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению распространения эпидемии коронавируса в других городах», — сказала Ланьцзюань, передает портал China News





Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку распространившейся из Китая новой коронавирусной инфекции. По последним данным, всего в мире заболели порядка 292 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались.