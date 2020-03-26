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Коронавирус находят у каждого десятого из переболевших

Коронавирус находят у каждого десятого из переболевших

Новое это заражение или остатки прежнего – не ясно.

Китайские исследователи поделились наблюдением о том, что в крови почти 10% излечившихся от коронавируса снова находят COVID-19. Пациенты были выписаны из больницы более месяца назад и находятся под врачебным наблюдением.

Проведенные тесты показали, что с вероятностью от 3 до 10 процентов они могут снова заболеть. При этом не ясно, остался в их крови вирус с прошлого заражения, или они успели его снова подхватить уже после выздоровления.

Не доказан и факт их заразности для окружающих. Зато в крови переболевших замечены антитела, которые активно защищают организм от нуклеиновой кислоты вируса.

Все пациенты, которые выписываются из больниц, еще несколько недель проводят дома в режиме самоизоляции. Выявление у них в крови повторных подтверждений коронавируса станет поводом для новой госпитализации.

Для того, чтобы сделать вывод, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 и инфицировать других людей, необходимо проводить множество аналогичных исследований, отмечают ученые. 

По последним данным в 175 странах мира насчитывается более 472 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом 90% всех случаев приходятся на Китай, Италию, США, Испанию, Германию, Иран и Францию. В настоящий момент в Китае, где зародился вирус, отмечается значительное снижение эпидемии. 

Всего за время эпидемии, начавшейся в конце 2019 года, от коронавирусной инфекции умерли 21 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. человек. 

В России сейчас насчитывается 658 заболевших коронавирусной инфекцией, уже три пациента погибли, 29 — вылечились.

Ранее сообщалось, что справившиеся с китайским коронавирусом пациенты могут снова столкнуться с этой опаснейшей инфекцией. Врачи утверждают, что иммунитета организму болезнь не дает.
Теги : короавирус, иммунитет, повторное заражение
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