Эпидемиолог рассказал, как защищаться от коронавируса в домашних условиях

Заместитель главного врача по эпидемиологии подмосковной Ильинской больницы Олег Гамов рассказал, что покупка обеззараживающих установок для обработки квартир и частных домов на фоне распространения нового коронавируса является излишней предосторожностью.





Он отметил, что главное соблюдать правила гигиены - тщательно обрабатывать руки и избегать прикосновений к лицу.





Также эпидемиолог напомнил об опасности использования обеззараживающих установок без специальных знаний и предварительного изучения инструкций.





«Обеззараживание воздуха проводится с помощью специальной бактерицидной импульсной установки. Если приобретать такую установку, то главное - это эффективные лампы. Недостаточно просто купить установку, привезти домой и включать. Они бывают открытого и закрытого типа. Установки открытого типа нельзя применять в присутствии людей: можно получить ожоги кожи и глаз. Есть закрытые установки, так называем рециркуляторы», - сообщил Гамов корреспонденту РИА Новости.





Он отметил, что закрытые установки в отличие от открытых не могут дезинфицировать поверхности от бактерий и вирусов, поэтому их нужно обрабатывать отдельно.