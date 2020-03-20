Главный врач больницы в Коммунарке сообщил два сценария окончания пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два сценария развития ситуации с распространением коронавируса на планете.





Он заявил, что есть две модели – китайская и итальянская. В первом случае, пандемия закончится в мае-июне, потому что в это время сезон респираторных заболеваний проходит.





Если же ситуация будет как в Италии, то по оптимистичным оценкам, пандемия коронавируса закончится в сентябре. Об этом Проценко рассказал в фильме RT «Эпидемия».





Ранее главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань сообщил, что пандемия завершится к июню при условии, что страны с тяжелой эпидемиологической обстановкой будут принимать необходимые меры.