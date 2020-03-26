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Почти 150 жителей Петербурга с канистрами стоят в очереди за бесплатными антисептиками

очередь

Около 150 человек с бутылками и канистрами в четверг, 26 марта, стоят в очереди за бесплатными антисептиками, розлив которых организовал химический институт «ГосНИИхиманалит» в рамках профилактики нового коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор этого НИИ Анатолий Акулов.


Он отметил, что завтра они заканчивают раздачу антисептических средств, которая идет всю неделю, поэтому сегодня наблюдается ажиотаж. Ограничений на объем в одни руки нет, организации обычно берут до 100 литров, граждане – до 10 литров.


«Тем, у кого нет тары, мы бесплатно предоставляем полуторалитровые бутылки, которых закуплено около 3 тысяч штук. Предположительно, к завтрашнему вечеру будет роздано до 50 тонн антисептиков», - сообщил глава «ГосНИИхиманалита».


В качестве средства для рук предлагается раствор хлорамина Б, для обработки помещений – гипохлорит кальция, наибольшим спросом пользуется средство для рук, сообщает РИА Новости.

Теги : антисептик, Петербург, коронавирус
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