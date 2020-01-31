Граждане Тайваня стоят в очереди по 12 часов, чтобы купить защитные маски от коронавируса
На фоне пандемии коронавируса (7 200 случаев заражения в Китае), когда официальные данные свидетельствуют о 170 смертельных случаях, граждане Тайваня прилагают все усилия, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний.
Маски для лица распроданы, хотя правительство объявило, что маски, изготовленные на Тайване, не должны экспортироваться, чтобы обеспечить граждан. Среди азиатских стран, Тайвань - самая бдительная страна, принимающая быстрые меры для защиты граждан от эпидемии на материковом Китае. Она извлекла важные уроки из опыта борьбы с атипичной пневмонией 10 лет назад, и правительство применило опыт для стратегий быстрого реагирования, помогающих защитить жителей.
Однако озабоченность по поводу коронавируса привела к резкому росту спроса, где многие люди, намеривающееся совершить поездку в Китай, пытаются купить маски, поскольку в Китае уже давно дефицит. Вчера сотни жителей стояли в очереди по 12,5 часов, чтобы купить маски.
«Центральный командный центр по эпидемическим эпидемиям объявил, что 6 миллионов масок ежедневно поступают в магазины в течение последних 3 дней. Один человек может купить только 3 маски. Действуют 4 производственные линии, которые могут произвести около 100 000 штук», - сообщает Liberty Times Net.
Правительство призывает «не паниковать»: открываются производственные линии, для поставки достаточного количества масок.
Сомнительная эффективностьНапомним, что маски не в состоянии защитить от вируса, а только немного снизить вероятность заражения. Они не прилегают плотно к лицу, не защищают глаза.
Медикфорум писал о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайном положении.
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