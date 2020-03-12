В Думе предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за коронавируса

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором предложил временно сделать парковки в столице бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы жители мегаполиса меньше ездили в общественном транспорте. Он сообщил о своем предложении на странице в соцсети в Facebook.





Толстой отметил, что Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик. Однако людям нужно каждый день ездить на работу. У многих москвичей есть личный автомобиль, но парковки в центре столицы стоят дорого и не всем по карману.



