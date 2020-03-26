Вас здесь не ждут: мэр Сочи попросил туристов не приезжать
Опасения в наплыве гостей города связаны с объявлением предстоящей недели нерабочей.
Весенние каникулы, объявленные президентом России Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля из-за опасности распространения коронавируса, могут быть неправильно поняты. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал россиян воздержаться от посещения курорта во время объявленных выходных и школьных каникул из-за угрозы заражения коронавирусом.
- Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю, - написал глава южного города в своем Instagram.
Предупреждение более чем своевременное, сейчас в Сочи установилась прекрасная теплая погода, которая бы в другое время только порадовала отдыхающих.
Копайгородский обратился также к своим землякам, призывая их максимально соблюдать режим безопасности, отказавшись от посещения общественных мест, походов большими компаниями на природу и в гости.
Следует учесть, что в Краснодарском крае отменены мероприятия численностью свыше 100 человек, в школах введен режим свободного посещения, не работают учреждения культуры, развлечений и спорта.
В Сочи сейчас находятся в больнице четверо пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, еще четверо выявлено в других городах Краснодарского края.
Всего в мире, по последним данным ВОЗ, заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.
Ранее о несвоевременности гостевых визитов в город во время весенних каникул объявил мэр Санкт-Петербурга.
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