Пожилые ростовчане могут по телефону заказать себе продукты и товары первой необходимости
Людям из группы риска по угрозе коронавируса не рекомендуют выходить из дома даже в магазин.
Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко порекомендовал работодателям региона перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, если это допустимо технически. Многие предприятия уже прислушались к этому совету.
Ростовчанам рекомендовано максимально соблюдать условия изоляции, не выходя из дома без особой необходимости и отказавшись от посещения общественных мест. Большинство коммунальных служб и сервисов переведены в онлайн режим, чтобы пользоваться ими можно было без посещения офисов.
Сейчас в Ростове-на-Дону на дистанционный режим работы перешли крупные донские учебные заведения, суды. В школах до 12 апреля продлены весенние каникулы. Запрещены массовые численностью более 500 человек, общественный транспорт регулярно проходит противовирусную обработку.
Делается все возможное, чтобы поставить надежный заслон распространению опасной инфекции. Для людей пожилого возраста, составляющих группу риска из-за тяжести заболевания, начала работать круглосуточная «горячая линия». Позвонив по телефону 8-988-572-65-69 можно заказать доставку на дом продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Для участия в программе помощи пожилым людям и инвалидов приглашается молодежь.
Пока в городе не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом, но под наблюдением врачей находятся более 400 человек.
Кстати, некоторые люди боятся разговаривать по телефону. Заказать пиццу быстро или договориться о встрече с парикмахером -для них целое дело. Некоторые могут делать почти все, но не по телефону. Здесь тоже практика совершенствуется, считают эксперты.
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