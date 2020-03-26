Замедление роста новых зараженных коронавирусом в Италии говорит об эффективности карантина

Как проходит карантин в Италии

Число новых зараженных падает

«Замедление скорости роста является чрезвычайно положительным. Я думаю, что меры, принятые Италией, абсолютно верны - возможно, с некоторой задержкой в начале, но это понятно».

"Итальянская траектория"

"Следующие 3-5 дней являются ключом. Мы увидим оказывают ли влияние меры полного карантина Италии" - сообщил во вторник представитель инвестиционного банка Morgan Stanley.