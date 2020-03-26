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Замедление роста новых зараженных коронавирусом в Италии говорит об эффективности карантина

Замедление роста новых зараженных коронавирусом в Италии говорит об эффективности карантина

В среду уровень заболеваемости коронавирусом в Италии показал снижение четвертый день подряд. Эксперты считают, что это может служить доказательством, что длительный и болезненный карантин в борьбе с пандемиями хорошо работает.

Аналитики одного из американских инвестиционных банков утверждают, что статистика Италии на этой неделе сможет определить, будет ли большая часть Соединенных Штатов идти по пути Италии.

Как проходит карантин в Италии

Средиземноморская страна закрыта более двух недель, публичные собрания были запрещены, а значительная часть экономики находиться в состоянии остановки на неопределенное время. Аналитики считают, что в результате Италия скатится в самую глубокую рецессию за несколько поколений.

Число новых зараженных падает

Ежедневные темпы роста заражения коронавирусом упали до рекордно низкого уровня в 7,5% в среду.

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра:
«Замедление скорости роста является чрезвычайно положительным. Я думаю, что меры, принятые Италией, абсолютно верны - возможно, с некоторой задержкой в начале, но это понятно».
Управляемый правительством Национальный исследовательский совет заявил, что 57 из 107 провинций Италии достигли своего пика распространения вируса. Меры по сдерживанию дают желаемый эффект, "даже если мы находимся в начальной фазе замедления".

"Итальянская траектория"

За статистикой Италии следят политики и экономисты, поскольку они взвешивают потенциальную пользу для здоровья от введения ограничений против их разрушительных экономических побочных эффектов.
"Следующие 3-5 дней являются ключом. Мы увидим оказывают ли влияние меры полного карантина Италии" - сообщил во вторник представитель инвестиционного банка Morgan Stanley.

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Теги : коронавирус
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