Ученые подсчитали, насколько эффективен домашний карантин для защиты от заражения коронавирусом
Согласно подсчетам ученых из Индийского совета медицинских исследований (ICMR), домашний карантин является очень эффективной мерой для защиты от заражения коронавирусом – благодаря ему риск заражения коронавирусом снижается на 62%.
Как сообщает MedikForum.ru, научные специалисты из ICMR представили заключение, согласно которому домашний карантин людей с симптомами коронавируса может снизить общее ожидаемое количество случаев заражения на 62%, а максимальное число случаев – на 89%.
Для своих расчетов исследователи использовали простую математическую модель передачи инфекционных заболеваний. Цель их работы состояла в том, чтобы выяснить, возможно ли предотвратить или отсрочить локальные вспышки COVID-19 посредством ограничений на заграничные поездки, а если вирус уже начал передаваться внутри страны, то насколько эффективным для его сдерживания может стать введение домашнего карантина для людей с симптомами.
В результате специалисты пришли к выводу, что практика карантина может оказать существенное влияние на эпидемиологическую картину в регионе.
«Мы обнаружили, что строгое соблюдение мер социального дистанцирования, в частности, домашнего карантина, в высокой степени эффективно сокращает скорость передачи вируса и общую статистику заражения», - поделились исследователи.
Также их подсчеты говорят о том, что скрининг въезжающих людей в страну, в которой еще не наблюдается вспышки коронавируса, может задержать его появление в ней на срок до трех недель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как ученые объясняют высокую смертность от COVID-19 в Италии.
Оставить комментарий