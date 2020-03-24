Ученые подсчитали, насколько эффективен домашний карантин для защиты от заражения коронавирусом

«Мы обнаружили, что строгое соблюдение мер социального дистанцирования, в частности, домашнего карантина, в высокой степени эффективно сокращает скорость передачи вируса и общую статистику заражения», - поделились исследователи.

Как сообщает MedikForum.ru, научные специалисты из ICMR представили заключение , согласно которому домашний карантин людей с симптомами коронавируса может снизить общее ожидаемое количество случаев заражения на 62%, а максимальное число случаев – на 89%.Для своих расчетов исследователи использовали простую математическую модель передачи инфекционных заболеваний. Цель их работы состояла в том, чтобы выяснить, возможно ли предотвратить или отсрочить локальные вспышки COVID-19 посредством ограничений на заграничные поездки, а если вирус уже начал передаваться внутри страны, то насколько эффективным для его сдерживания может стать введение домашнего карантина для людей с симптомами.В результате специалисты пришли к выводу, что практика карантина может оказать существенное влияние на эпидемиологическую картину в регионе.Также их подсчеты говорят о том, что скрининг въезжающих людей в страну, в которой еще не наблюдается вспышки коронавируса, может задержать его появление в ней на срок до трех недель.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как ученые объясняют высокую смертность от COVID-19 в Италии.