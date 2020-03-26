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Испуганные жители Ростовской области требуют массового тестирования на коронавирус

Испуганные жители Ростовской области требуют массового тестирования на коронавирус

Соответствующая инициатива опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Жительница Ростова-на-Дону опубликовала инициативу на сайте «Активный ростовчанин», в которой требует начать массовое тестирование на наличие коронавируса. По мнению автора, только это является действенной мерой контроля за распространением заболевания.

— По опыту Южной Кореи, Китая и Италии мы знаем, что именно со 100 выявленных случаев можно говорить о начинающейся эпидемии, так как реальное число инфицированных превышает официальные данные», — пишет взволнованная ситуацией ростовчанка.

Она приводит в пример Тайвань, где оперативно сумели выявить 77 случаев заражения путем проактивного массового тестирования и остановить распространение инфекции.

В Ростовской области сдать анализ добровольно нельзя ни бесплатно, ни за деньги, пишет автор. С ней согласились уже 52 человека, подписавшие петицию. Для рассмотрения необходимо 500 голосов, но, не дожидаясь этого количества, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская отреагировала на желание своих земляков.

Министр сообщила, что возможность ввести платное обследование на коронавирус рассматривается региональным правительством. В настоящий момент массовое тестирование в донском регионе невозможно. Более того, в нем нет необходимости, считает Быковская. Сейчас сдают анализы на наличие коронавирусной инфекции только потенциально зараженные — те, кто ездил за границу.
Проблемой же Татьяна Быковская считает тот факт, что вернувшиеся не сообщают свой настоящий адрес проживания, что затрудняет наблюдение за ними.

В Москве и Санкт-Петербурге жители уже могут по желанию пройти тестирование на коронавирус при наличии симптомов. Процедура проводится в частных лабораториях.

Свою лепту в борьбу с коронавирусом внесла РПЦ, она утвердила специальные молитвенные прошения на время эпидемии. Теперь они будут постоянно возноситься в каждом храме для «преодоления болезни и дарования сил борющимся с нею врачам».
Теги : анализ на коронавирус, общее тестирование
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