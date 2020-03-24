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В России с коронавирусом принялись бороться молитвами

В России с коронавирусом принялись бороться молитвами

В храмах Ростовской области просят у Всевышнего защиты от пандемии.

Русская православная церковь утвердила специальные молитвенные прошения на время эпидемии. Теперь они будут постоянно возноситься в каждом храме для «преодоления болезни и дарования сил борющимся с нею врачам».

В Ростовской области впервые молитвы в связи с угрозой массового заражения населения COVID-19 митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий прочел в Таганроге. 23 марта на родине Чехова отмечали день памяти святого праведного Павла Таганрогского, жизнь и деяния которого до сих пор остаются загадкой.

Святейший Патриарх Кирилл призвал всех служителей церкви и мирян «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

В утвержденных Синодом молитвах нет упоминания слова «коронавирус» или «COVID-19», но они предназначены для чтения «во время распространения вредоносного поветрия».

«Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — говорится в заявлении, которое в РПЦ приняли в связи с распространением опасной инфекции.

Власти Индонезии уже заявили, что на территории их страны нет заболевших коронавирусом благодаря неустанным молитвам. Эксперты полагают, что там просто скрывают правду. 
Теги : молитвы, церковь, Коронавирус
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