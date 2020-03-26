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В Москве на неделю закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек

Супермаркет

В период с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все магазины, кроме продовольственных точек и аптек. Также это касается мест с товарами первой необходимости. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил перед россиянами и сообщил, что следующая неделя станет нерабочей в рамках действий по борьбе с коронавирусом. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение закрыть все торговые точки, кроме магазинов с продовольствием и товарами первой необходимости и аптек.

В список непродовольственных товаров первой необходимости из 21 наименования вошли средства личной гигиены, маски, антисептики, свечи со спичками, товары для детей (подгузники, соски, бутылочки), бензин и дизельное топливо, передает агентство «Интерфакс».

Также стало известно, что в ближайшие выходные в российской столице закроются парикмахерские и бани.

Напомним, по данным на 26 марта 840 человек в России заразились COVID-19.
Теги : Москва, коронавирус, Сергей Собянин
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