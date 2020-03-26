Сотрудникам полиции запретили выезжать из Москвы из-за коронавируса
Сотрудникам полиции Москвы запретили выезжать из города, а также приказали держать мобильные телефоны постоянно включенными.
"Быть на связи, в любое время дня и ночи" - такой приказ был отдан всему личному составу ряда отделов полиции Москвы.
В указаниях не говориться связано ли это с пандемией коронавируса или нет, однако как утверждают источники в полиции, в столице готовятся ввести усиленное патрулирование улиц днем и ночью. Будет ли введен комендантский час пока неизвестно.
Сотрудников Росгвардии также предупредили, что их расписание может быть изменено в начале следующей недели.
Москва - эпицентр коронавируса в РоссииНапомним, что большинство официально зарегистрированных случаев коронавируса было зарегистрировано именно в Москве - 546 из 840. На столицу приходятся и два смертельных исхода коронавирусной инфекции. Мэр Сергей Собянин распорядился закрыть кафе, рестораны и парки, объявив самые жесткие карантинные меры среди всех российских городов.
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