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Сотрудникам полиции запретили выезжать из Москвы из-за коронавируса

Сотрудникам полиции запретили выезжать из Москвы из-за коронавируса

Сотрудникам полиции Москвы запретили выезжать из города, а также приказали держать мобильные телефоны постоянно включенными.

"Быть на связи, в любое время дня и ночи" - такой приказ был отдан всему личному составу ряда отделов полиции Москвы.
В указаниях не говориться связано ли это с пандемией коронавируса или нет, однако как утверждают источники в полиции, в столице готовятся ввести усиленное патрулирование улиц днем и ночью. Будет ли введен комендантский час пока неизвестно.
Сотрудников Росгвардии также предупредили, что их расписание может быть изменено в начале следующей недели.

Москва - эпицентр коронавируса в России

Напомним, что большинство официально зарегистрированных случаев коронавируса было зарегистрировано именно в Москве - 546 из 840. На столицу приходятся и два смертельных исхода коронавирусной инфекции. Мэр Сергей Собянин распорядился закрыть кафе, рестораны и парки, объявив самые жесткие карантинные меры среди всех российских городов.

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