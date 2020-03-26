Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Российских вирусологов встречали в Италии как родных.
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности. В комментариях они признаются в любви к России и надеются, что теперь ситуация изменится к лучшему.
Русские специалисты будут работать в провинции Ломбардия, где сейчас наблюдается самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Они привезли с собой оборудование для помощи тяжелым больным, мобильные комплексы анализа и диагностики, а также средства дезинфекции.
— Мы как на войне. Гибнут наши старики. Нам очень нужны квалифицированные врачи, аппараты искусственной вентиляции легких. Мы говорим спасибо и россиянам, и китайцам, и кубинцам, которые протянули нам руку помощи. Верим, что вместе мы переломим ситуацию, — говорит итальянский архитектор Адель Сирони.
Каждый день страна теряет из-за коронавируса по 600–700 человек. Кладбища сейчас почти все закрыты, людей увозят из больницы в крематории в закрытых гробах, отдавая родственникам прах.
При этом, по мнению многих специалистов, Италия сама допустила в своей стране именно такое развитие ситуации. Всему виной итальянская беспечность. Даже сейчас, когда на севере сотнями умирают люди, на юге продолжают веселиться. Для многих отмена занятий в школах была воспринята возможностью всем вместе выйти на прогулку.
— Как только объявили карантин, остановилась половина предприятий на севере Италии, в Ломбардии и Генуе, многие собрались и рванули к родственникам на юг. Поезда все были битком. А другие поехали кататься на горных лыжах, — говорит местная жительница.
Сейчас люди устали. Они уже не устраивают флешмобов на своих балконах. Всех потрясло эмоциональное выступление мэра Лючеры Паскале Дотоле: «Вызываете на дом парикмахера? Зачем? Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас, мать вашу, вообще увидит? В закрытом-то гробу?»
В Италии хорошая медицина, просто она совсем не приспособлена для оказания подобной экстренной помощи в таких масштабах. До недавнего времени здесь вообще не было такого понятия, как «инфекционная больница».
У итальянцев много законов, которые не работают. Многие в Италии сейчас хотят такого правителя, как Путин, считают, что в данной ситуации нужна твердая рука и жесткие меры.
Кстати, итальянцы, находясь во взрослом возрасте, проживают в доме родителей чаще представителей других национальных групп. Соответствующий вывод сделали специалисты Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно материалам ведомства, 26,9% молодых итальянцев не работают, не получают образования и не имеют подработки. Для сравнения — в Великобритании и Соединенных Штатах этот же показатель составляет 13,6% и 14,4%.
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