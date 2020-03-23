В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппарата ИВЛ для личных целей

"Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара. Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла", - пояснили в ведомстве.

Однако в Министерстве здравоохранения России утверждают, что такая покупка лишена смысла, поскольку определить необходимость применения аппарата ИВЛ может только врач в условиях стационара.