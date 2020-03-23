В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппарата ИВЛ для личных целей
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что богатые жители России начали массово скупать аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают больным с тяжелой формой коронавируса. Якобы из-за этого в поставках соответствующего медицинского оборудования наблюдаются перебои.
Однако в Министерстве здравоохранения России утверждают, что такая покупка лишена смысла, поскольку определить необходимость применения аппарата ИВЛ может только врач в условиях стационара.
"Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара. Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла", - пояснили в ведомстве.
Оставить комментарий