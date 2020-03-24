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В Италию прибыл уже 14-й самолет Ил-76 с российской гуманитарной помощью

Гуманитарная помощь

Последний транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ из авиагруппы для доставки гуманитарной помощи в Италию приземлился на авиабазе "Пратика-де-Маре" недалеко от Рима. Об этом сообщили в Минобороны России. Это уже 14-й по счету борт, который доставил в Италию российских военных медиков и спецтехнику.

"Очередной, четырнадцатый по счету, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)", - сказано в сообщении Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение отправить гуманитарную помощь в Италию для борьбы с коронавирусом нового типа. В Италии сложилась самая катастрофическая ситуация с распространением COVID-19 в Европе.
Теги : гуманитарная помощь, Италия, коронавирус, пандемия
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