В Италию прибыл уже 14-й самолет Ил-76 с российской гуманитарной помощью

"Очередной, четырнадцатый по счету, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)", - сказано в сообщении Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение отправить гуманитарную помощь в Италию для борьбы с коронавирусом нового типа. В Италии сложилась самая катастрофическая ситуация с распространением COVID-19 в Европе.