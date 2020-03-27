Главное – баланс. Почему иммунолог не советует активно укреплять иммунитет сейчас?

«Вместо того, чтобы без конца заряжать организм всевозможными витаминами, стремитесь к равновесию, оно гораздо важнее для хорошего здоровья», - советует специалист.

«Иммунитет не представляет собой нечто отдельное и конкретное. Не существует чудодейственных средств, которые бы повышали или улучшали его в одночасье, здесь и сейчас. Для его нормального функционирования необходим баланс, а не усиление», - добавила Маккиочи.

здоровая, сбалансированная диета,

базовая гигиена,

регулярная физическая активность,

адекватный сон,

способность справляться со стрессом.

«Существуют серьезные инфекции, из-за которых никакое вмешательство в образ жизни не сделает вас непобедимым., Но если в вашей повседневной жизни на постоянной основе присутствуют эти факторы, то с большой вероятностью иммунная система сохранит вас здоровым даже во время эпидемии», - заявила ученый.