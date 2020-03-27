Главное – баланс. Почему иммунолог не советует активно укреплять иммунитет сейчас?
Кажется закономерным, что многие сейчас активно занимаются укреплением иммунитета для защиты от заражения коронавирусом. Но иммунолог Дженна Маккиочи из Университета Сассекса (Великобритания) советует не предпринимать усиленных мер в этом направлении. Почему же?
Как сообщает MedikForum.ru, иммунолог Дженна Маккиочи отмечает: идея активно укреплять иммунитет в такое непростое время, как сейчас, звучит логично, но на самом деле это не так. По словам эксперта, слишком рьяные меры (например, употребление продуктов, витаминов, добавок) могут «перегрузить» иммунную систему и привести к нежелательным реакциям.
В отношении иммунитета нельзя действовать чрезмерно, главное в этом деле – баланс, подчеркивает иммунолог.
«Вместо того, чтобы без конца заряжать организм всевозможными витаминами, стремитесь к равновесию, оно гораздо важнее для хорошего здоровья», - советует специалист.
Иммунолог поясняет: иммунная система является сложной матрицей клеток и молекул, распространяющейся по каждому сантиметру тела. Это обеспечивает ему естественную защиту от внешних патогенов, инфекций.
«Иммунитет не представляет собой нечто отдельное и конкретное. Не существует чудодейственных средств, которые бы повышали или улучшали его в одночасье, здесь и сейчас. Для его нормального функционирования необходим баланс, а не усиление», - добавила Маккиочи.
По мнению эксперта, для установления такого баланса важно, чтобы сочетались нескольких факторов:
- здоровая, сбалансированная диета,
- базовая гигиена,
- регулярная физическая активность,
- адекватный сон,
- способность справляться со стрессом.
«Существуют серьезные инфекции, из-за которых никакое вмешательство в образ жизни не сделает вас непобедимым., Но если в вашей повседневной жизни на постоянной основе присутствуют эти факторы, то с большой вероятностью иммунная система сохранит вас здоровым даже во время эпидемии», - заявила ученый.
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