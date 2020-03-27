27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса27-03-2020 05:20 - Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании27-03-2020 03:50 - Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса27-03-2020 03:15 - В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут27-03-2020 02:11 - Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину27-03-2020 01:58 - Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"27-03-2020 01:51 - Меркель не хватает человеческого общения на карантине27-03-2020 01:35 - США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом27-03-2020 01:28 - Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление27-03-2020 01:13 - Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?27-03-2020 01:03 - Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом27-03-2020 00:57 - Кому нужно пройти тест на коронавирус в первую очередь27-03-2020 00:49 - 80 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в США27-03-2020 00:40 - Малышев: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит само

Главное – баланс. Почему иммунолог не советует активно укреплять иммунитет сейчас?

укрепление иммунитета

Кажется закономерным, что многие сейчас активно занимаются укреплением иммунитета для защиты от заражения коронавирусом. Но иммунолог Дженна Маккиочи из Университета Сассекса (Великобритания) советует не предпринимать усиленных мер в этом направлении. Почему же?

Как сообщает MedikForum.ru, иммунолог Дженна Маккиочи отмечает: идея активно укреплять иммунитет в такое непростое время, как сейчас, звучит логично, но на самом деле это не так. По словам эксперта, слишком рьяные меры (например, употребление продуктов, витаминов, добавок) могут «перегрузить» иммунную систему и привести к нежелательным реакциям.

В отношении иммунитета нельзя действовать чрезмерно, главное в этом деле – баланс, подчеркивает иммунолог.

«Вместо того, чтобы без конца заряжать организм всевозможными витаминами, стремитесь к равновесию, оно гораздо важнее для хорошего здоровья», - советует специалист.

Иммунолог поясняет: иммунная система является сложной матрицей клеток и молекул, распространяющейся по каждому сантиметру тела. Это обеспечивает ему естественную защиту от внешних патогенов, инфекций.

«Иммунитет не представляет собой нечто отдельное и конкретное. Не существует чудодейственных средств, которые бы повышали или улучшали его в одночасье, здесь и сейчас. Для его нормального функционирования необходим баланс, а не усиление», - добавила Маккиочи.

По мнению эксперта, для установления такого баланса важно, чтобы сочетались нескольких факторов:
  • здоровая, сбалансированная диета,
  • базовая гигиена,
  • регулярная физическая активность,
  • адекватный сон,
  • способность справляться со стрессом.
«Существуют серьезные инфекции, из-за которых никакое вмешательство в образ жизни не сделает вас непобедимым., Но если в вашей повседневной жизни на постоянной основе присутствуют эти факторы, то с большой вероятностью иммунная система сохранит вас здоровым даже во время эпидемии», - заявила ученый.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты для улучшения кровообращения нужны людям в условиях самоизоляции.
Теги : иммунитет
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Иглоукалывание может помочь в лечении мигрени
Физическая активность с раннего возраста может быть полезной для детей с нарушениями развития
Ультразвук может быть полезен при диагностике аритмии