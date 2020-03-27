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Кому нужно пройти тест на коронавирус в первую очередь

Тест-системы для диагностики коронавируса

Все жители России не должны проходит тестирование на наличие коронавируса нового типа. Проверяться необходимо только тем, кто входит в группу риска, а также имеет симптомы COVID-19. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сразу же каждому идти обследоваться, чтобы получить тест, результаты его, все-таки не нужно. Те, кто попадает в группу риска, те, кто вернулись из зарубежных поездок, те, кто общались с заболевшими пациентами, конечно, им нужно обследование, те, у кого есть клинические симптомы, - обязательно пройти обследование", - рассказал глава Минздрава в эфире Первого канала.

По словам Мурашко, к тестированию на коронавирус в РФ начали подключаться коммерческие лаборатории. Примечательно, что каждый желающий может пройти диагностику на COVID-19 абсолютно бесплатно.

"Для тех, кто хочет по собственному желанию, это будет возможно в сетевых организациях", - добавил Мурашко.
Теги : тест-система, коронавирус, пандемия, Минздрав России, Михаил Мурашко
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