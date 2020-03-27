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Названы продукты, которые облегчают симптомы ПМС

Как облегчить симптомы ПМС

Большинство медиков считают предменструальный синдром полноценным заболеванием, которое приносит женщинам дискомфорт. Это состояние имеет различные симптомы, среди которых: резкие перепады настроения, боли в груди, постоянный аппетит, жажда, возникновение прыщей, мигрени и другие.

Примечательно, что с предменструальным синдромом, по статистике, сталкиваются около 90% женщин по всему миру. Медики указывают на то, что все эти симптомы можно свести к минимуму или вовсе убрать, а помогут в этом правильные продукты питания. 

Действенным эффектом против ПМС обладает чай, в частности ромашковый, имбирный и мятный. Имбирный способствует избавлению от отеков и чувства тошноты, а также снижает количество воспалительных процессов в организме. Ромашковый и мятный чай снижают мышечное напряжение и избавляют от нервного состояния.

Многие женщины неспроста употребляю шоколад при ПМС. Он действительно имеет крайне положительный эффект, однако шоколад должен быть настоящим (не менее 80% содержания какао). Шоколад расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и избавляет от головных болей.

Цельнозерновой хлеб поможет побороть депрессию, усталость и мышечной напряжение благодаря магнию, а также витаминам В и Е.
Теги : ПМС, симптомы, еда
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Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса
Названы продукты, на которых нельзя экономить
Названы продукты, которые облегчают симптомы ПМС