Названы продукты, которые облегчают симптомы ПМС

Примечательно, что с предменструальным синдромом, по статистике, сталкиваются около 90% женщин по всему миру. Медики указывают на то, что все эти симптомы можно свести к минимуму или вовсе убрать, а помогут в этом правильные продукты питания.Действенным эффектом против ПМС обладает чай, в частности ромашковый, имбирный и мятный. Имбирный способствует избавлению от отеков и чувства тошноты, а также снижает количество воспалительных процессов в организме. Ромашковый и мятный чай снижают мышечное напряжение и избавляют от нервного состояния.Многие женщины неспроста употребляю шоколад при ПМС. Он действительно имеет крайне положительный эффект, однако шоколад должен быть настоящим (не менее 80% содержания какао). Шоколад расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и избавляет от головных болей.Цельнозерновой хлеб поможет побороть депрессию, усталость и мышечной напряжение благодаря магнию, а также витаминам В и Е.