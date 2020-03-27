Жара может негативно сказываться на психическом состоянии

Авторы добавляют: «Мы обнаружили положительную связь между более высокими температурами и оценкой психического состояния людей в США».

Жаркие дни увеличивают вероятность того, что среднестатистический взрослый житель США сообщит о плохом психическом состоянии. Такие данные были получены в рамках исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE Менджао Ли и ее коллегами из Университета Джорджии.Более того, люди готовы платить деньги, чтобы избежать жары, негативно сказывающейся на их психическом здоровье. В новом исследовании Ли и ее коллеги решили оценить масштабы влияния глобального потепления на ментальную составляющую.Исследователи изучили связь между данными о психическом здоровье и ежедневной информацией о погоде для более чем трех миллионов американцев в период между 1993 и 2010 годами.Так в температурном диапазоне от 15 до 21 градуса, более прохладные дни демонстрировали снижение вероятности сообщения о плохом психическом самочувствии, а вот жаркие дни, наоборот, увеличивали ее.