27-03-2020 11:58 - Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом27-03-2020 11:39 - Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус27-03-2020 11:37 - Науке нужны добровольцы для заражения коронавирусом27-03-2020 10:48 - В Америке арестовали мужчину, публично облизавшего товары в супермаркете27-03-2020 10:10 - Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн27-03-2020 09:41 - Кто бы мог подумать: губернатор Ростовской области узнал, для чего японцы во время пандемии покупали так много туалетной бумаги27-03-2020 09:05 - Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса27-03-2020 05:20 - Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании27-03-2020 03:50 - Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса27-03-2020 03:15 - В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут27-03-2020 02:11 - Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину27-03-2020 01:58 - Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"27-03-2020 01:51 - Меркель не хватает человеческого общения на карантине

Карантин может спровоцировать всплеск алкоголизма

Карантин

Запертые в своих домах граждане могут увлечься спиртными напитками, что спровоцирует всплеск алкоголизма. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что обращаться за помощью алкоголя - неправильная стратегия снятия стресса в связи с происходящими событиями.

В самых разных странах мира власти вводят те или иные методы карантина из-за COVID-19. К примеру, на следующей неделе в России будут сразу 7 выходных дней, во время которых миллионы граждан останутся дома. Закрываются все увеселительные заведения, все магазины кроме продуктовых, в которых и продаются спиртные напитки. А известно, что в России умеют и любят заливать алкоголем проблемы. Эксперты полагают, что и во многих других странах мира будет отмечаться настоящий всплеск алкоголизма из-за карантина и психологических испытаний, с которыми сталкиваются люди.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опираться на алкоголь в нынешней ситуации - неправильная стратегия. При этом совершенно нормально в условиях продолжительной изоляции испытывать стресс, тревогу и одиночество. Однако спиртные напитки не помогут уменьшить уровень стресса во время пандемии и глобальных мер предосторожности. Люди должны свести до минимума употребление алкогольных и табачных продуктов, как призывают эксперты. Необходимо следить за психическим состоянием с помощью здорового питания, физических нагрузок и адекватного сна.

ВОЗ также призывает психологов в разных странах мира быть готовыми к резкому увеличению количества пациентов, нуждающихся в оказании услуг. В обязательном порядке нужно развивать телемедицину в психологии, то есть проводить консультации и сеансы психотерапии посредством видеосвязи. Это не нарушает условий карантина и намного улучшит самочувствие значительного количества людей, особенно среднего и старшего возраста, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : карантин, алкоголизм
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Соленая диета мешает бороться с инфекциями
В Ростовской области нарушительница карантина решила, что только красота спасет мир от коронавируса
Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом