Карантин может спровоцировать всплеск алкоголизма
Запертые в своих домах граждане могут увлечься спиртными напитками, что спровоцирует всплеск алкоголизма. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что обращаться за помощью алкоголя - неправильная стратегия снятия стресса в связи с происходящими событиями.
В самых разных странах мира власти вводят те или иные методы карантина из-за COVID-19. К примеру, на следующей неделе в России будут сразу 7 выходных дней, во время которых миллионы граждан останутся дома. Закрываются все увеселительные заведения, все магазины кроме продуктовых, в которых и продаются спиртные напитки. А известно, что в России умеют и любят заливать алкоголем проблемы. Эксперты полагают, что и во многих других странах мира будет отмечаться настоящий всплеск алкоголизма из-за карантина и психологических испытаний, с которыми сталкиваются люди.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опираться на алкоголь в нынешней ситуации - неправильная стратегия. При этом совершенно нормально в условиях продолжительной изоляции испытывать стресс, тревогу и одиночество. Однако спиртные напитки не помогут уменьшить уровень стресса во время пандемии и глобальных мер предосторожности. Люди должны свести до минимума употребление алкогольных и табачных продуктов, как призывают эксперты. Необходимо следить за психическим состоянием с помощью здорового питания, физических нагрузок и адекватного сна.
ВОЗ также призывает психологов в разных странах мира быть готовыми к резкому увеличению количества пациентов, нуждающихся в оказании услуг. В обязательном порядке нужно развивать телемедицину в психологии, то есть проводить консультации и сеансы психотерапии посредством видеосвязи. Это не нарушает условий карантина и намного улучшит самочувствие значительного количества людей, особенно среднего и старшего возраста, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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