Из-за коронавируса ожидается всплеск разводов
Принято считать, что настоящий друг или партнер по жизни познается в беде. Однако нынешняя эпидемия коронавируса может спровоцировать всплеск разводов.
Один из самых знаменитых "звездных" адвокатов по разводам Великобритании баронесса Шеклтон Белгравийская (Shackleton of Belgravia) по кличке Стальная Магнолия представляла в судах таких клиентов, как наследница "Формулы 1" Петра Экклстоун (Petra Ecclestone), принц Уэльский, Мадонна и Лиам Галлахер (Liam Gallagher). В последнее время баронесса вела дело о разводе правителя эмирата Дубай шейха Мактума (Sheikh Maktoum), она также развела Пола Маккартни с Хизер Миллс. Бывшая супруга биттла была так возмущена судебным решением, что метнула в Стальную Магнолию стаканом с водой прямо в суде. Хизер тогда получила всего 24 млн фунтов от состояния, оцениваемого в сотни миллионов.
И вот теперь баронесса заявила, что эпидемия коронавируса в Великобритании и других странах должна вызвать огромный всплеск разводов. Вообще-то принято считать, что настоящие друзья и партнеры по жизни познаются в беде, и это испытание, напротив, должно сплотить между собой супругов. Но у Стальной Магнолии логическое объяснение. В странах вводится жесткий карантин, из-за которого люди будут вынуждены месяцами сидеть запертыми в домах. Это период самоизоляции, невозможности отдохнуть друг от друга, может спровоцировать волну взаимного раздражения, скандалов, упреков и, как следствие, тяжелых семейных конфликтов, пишет The Daily Mail.
"У нас бывает пик разводов после летних отпусков совместных или затяжных рождественских праздников, когда супруги неделями находятся вместе, - рассказывает баронесса. - А здесь речь может идти о месяцах самоизоляции! Могу представить, какую это вызовет волну негатива в семьях, как будто бы запертых на космических кораблях. Количество разводов намного увеличится!" (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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