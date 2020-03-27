В Ростовской области нарушительница карантина решила, что только красота спасет мир от коронавируса
Женщина прилетела из Таиланда и тут же отправилась на работу в салон красоты.
В Таганроге Ростовской области привлечена к административной ответственности жительница, нарушившая привила безопасности по коронавирусу. Женщина вернулась 21 марта из Таиланда, но вместо положенной двухнедельной самоизоляции отправилась на работу в один из салонов красоты Ростова-на-Дону.
- Сами понимаете, что там может быть очень близкий контакт с другими людьми. Наши сотрудники совместно с полицейскими выявили данный факт, - сообщил начальник управления Роспотребнадзора РФ по Ростовской области Евгений Ковалев.
В отношении нарушительницы составлен протокол по части 1 статьи 19.4 КоАп РФ - "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор или контроль". Теперь ей придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Это в том случае, если она никого не успела заразить.
При массовом заражении людей предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года. Если нарушение привело к смерти человека, наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Сейчас в Ростове-на-Дону под наблюдением врачей находится 1207 человек, из них 94 ребенка. 26 марта зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Коронавирус выявлен у женщины, также вернувшейся из Таиланда. Она изолирована и ей оказывается необходимая медицинская помощь. Первая пациентка даже удостоилась посещения лично губернатора Ростовской области Василия Голубева, который сообщил всем жителям региона, что чувствует себя больная удовлетворительно.
Интересно, не вместе ли отдыхали уже изолированная больная коронавирусом и сотрудница ростовского салона красоты из Таганрога. Ранее министр здравоохранения региона Татьяна Быковская сообщала, что путешественники, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пытаются обмануть контролирующие службы и не называют адреса своего проживания. Таким образом они хотят избежать двухнедельной изоляции и наблюдения медиков.
Ранее сообщалось, что на Дону ужесточили меры по соблюдению режима повышенной готовности. Принято решение закрыть театры, филармонии и цирки. По поводу кинотеатров жесткого решения о закрытии пока не принято. Министерство культуры России ранее настоятельно рекомендовало кинотеатрам приостановить свою деятельность, но в ответ получило заверения, что здесь соблюдаются все требования Роспотребнадзора по профилактике, а потому никакой угрозы для зрителей нет. Залы регулярно моются с применением дезинфицирующих средств и проветриваются.
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