Социальную дистанцию придется соблюдать еще долго
Ученые Гарвардского университета полагают, что социальную дистанцию людям придется «включать и выключать» до 2022 года. В противном случае, нас ожидают новые всплески нынешней эпидемии.
Исследователи из Гарварда полностью подтвердили ироничные прогноз Дональда Трампа. Недавно американский президент, критикуя рекомендации органов здравоохранения и их негативное влияние на экономику страны, рассказал, что если бы врачам дали волю, «они бы заперли весь мир на карантин на два года». И вот теперь ученые выступили с заявлением о том, что американцам придётся больше времени проводить дома следующие, чтобы COVID-19 не напрягал американскую систему здравоохранения. Результаты исследования выложены на сервере MedRxiv.
Авторы исследования считают, что практику социального дистанцирования можно «включать и выключать» в следующие два года при обострениях эпидемии коронавируса. Речь идет не только о необходимости проводить как можно больше времени дома, но и при выходе на улицу находиться на расстоянии не менее трех метров от другого человека. К сожалению, в общественном транспорте в часы пик сделать это невозможно, но в других условиях учёные настоятельно рекомендуют сохранять интервал. При этом они нарисовали два сценария будущего для американской системы здравоохранения.
Первые сценарий подразумевает переход США к точке, когда у неё истощатся необходимые ресурсы. В этом случае практику социального дистанцирования нужно продлить до 2022 года. При втором сценарии и наличии более обильных ресурсов данная практика может быть полностью прекращена к середине 2021. Отметим, что сам президент Трамп предлагает открыть Америку и избавить её от карантина уже к католической Пасхе, так как дальнейшее продолжение локаута может привести к краху экономики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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