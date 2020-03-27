27-03-2020 14:08 - Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов27-03-2020 14:05 - Доктор Мясников назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых27-03-2020 13:22 - Президент Лукашенко сражается с COVID-19 по-своему27-03-2020 13:12 - Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах27-03-2020 12:50 - Социальную дистанцию придется соблюдать еще долго27-03-2020 12:38 - Италия готовиться к повторению "северного сценария" распространения коронавируса на бедном юге страны27-03-2020 11:58 - Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом27-03-2020 11:39 - Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус27-03-2020 11:37 - Науке нужны добровольцы для заражения коронавирусом27-03-2020 10:48 - В Америке арестовали мужчину, публично облизавшего товары в супермаркете27-03-2020 10:10 - Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн27-03-2020 09:41 - Кто бы мог подумать: губернатор Ростовской области узнал, для чего японцы во время пандемии покупали так много туалетной бумаги27-03-2020 09:05 - Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса

Социальную дистанцию придется соблюдать еще долго

Социальное дистанцирование

Ученые Гарвардского университета полагают, что социальную дистанцию людям придется «включать и выключать» до 2022 года. В противном случае, нас ожидают новые всплески нынешней эпидемии.

Исследователи из Гарварда полностью подтвердили ироничные прогноз Дональда Трампа. Недавно американский президент, критикуя рекомендации органов здравоохранения и их негативное влияние на экономику страны, рассказал, что если бы врачам дали волю, «они бы заперли весь мир на карантин на два года». И вот теперь ученые выступили с заявлением о том, что американцам придётся больше времени проводить дома следующие, чтобы COVID-19 не напрягал американскую систему здравоохранения. Результаты исследования выложены на сервере MedRxiv.

Авторы исследования считают, что практику социального дистанцирования можно «включать и выключать» в следующие два года при обострениях эпидемии коронавируса. Речь идет не только о необходимости проводить как можно больше времени дома, но и при выходе на улицу находиться на расстоянии не менее трех метров от другого человека. К сожалению, в общественном транспорте в часы пик сделать это невозможно, но в других условиях учёные настоятельно рекомендуют сохранять интервал. При этом они нарисовали два сценария будущего для американской системы здравоохранения.

Первые сценарий подразумевает переход США к точке, когда у неё истощатся необходимые ресурсы. В этом случае практику социального дистанцирования нужно продлить до 2022 года. При втором сценарии и наличии более обильных ресурсов данная практика может быть полностью прекращена к середине 2021. Отметим, что сам президент Трамп предлагает открыть Америку и избавить её от карантина уже к католической Пасхе, так как дальнейшее продолжение локаута может привести к краху экономики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, социальное дистанцирование
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Врачи рассказали, как отличить пневмонию от бронхита
5 натуральных средств от синдрома раздраженного кишечника
Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов