Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов

«Мы, безусловно, надеемся, что нет», - сказал доктор Томас Мэддокс, глава комитета по науке и качеству Американского колледжа кардиологов (ACC).

Рекомендации для кардиологов

«Мы ожидаем, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут бороться».