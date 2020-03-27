Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов
Новый коронавирус может вызывать заболевания легких, но становится ясно, что некоторые тяжелобольные пациенты страдают и от болезней сердца. И это может существенно повысить риск смерти, сообщают врачи в Китае. Они обнаружили, что среди 416 пациентов, госпитализированных с тяжелой инфекцией COVID-19, почти у 20% развилось повреждение сердечной мышцы. Более половины этих пациентов умерли.
Эти результаты, получены командой, возглавляемой доктором Бо Янгом из больницы Ренминь Университета Ухань. Исследование было опубликовано 25 марта в журнале JAMA Cardiology.
Пациенты, у которых развивается повреждение сердца, могут столкнуться с высоким риском смерти.
Многое еще предстоит узнать, поскольку нет всеобъемлющих данных. Например, результаты получены в одной больнице в Ухани, где началась вспышка коронавируса. Американские эксперты заявили, что неизвестно, сохранятся ли мрачные перспективы в других больницах по всему миру.
«Мы, безусловно, надеемся, что нет», - сказал доктор Томас Мэддокс, глава комитета по науке и качеству Американского колледжа кардиологов (ACC).
Рекомендации для кардиологовACC уже выпустил клиническое руководство для кардиологов. Там подчеркиваются дополнительные риски для пациентов с болезнями сердца. Кардиологи должны быть готовы помочь другим врачам, ухаживающим за тяжелобольными пациентами.
«Мы ожидаем, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут бороться».Новизна коронавируса означает, что не ясно, как лучше управлять госпитализированными пациентами. По словам Мэддокса, сейчас используются стандартные сердечные препараты и устройства для поддержки сердца.
Следите за актуальными новостями о коронавирусе в режиме онлайн на Медикфорум.
Оставить комментарий