27-03-2020 14:08 - Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов27-03-2020 14:05 - Доктор Мясников назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых27-03-2020 13:22 - Президент Лукашенко сражается с COVID-19 по-своему27-03-2020 13:12 - Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах27-03-2020 12:50 - Социальную дистанцию придется соблюдать еще долго27-03-2020 12:38 - Италия готовиться к повторению "северного сценария" распространения коронавируса на бедном юге страны27-03-2020 11:58 - Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом27-03-2020 11:39 - Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус27-03-2020 11:37 - Науке нужны добровольцы для заражения коронавирусом27-03-2020 10:48 - В Америке арестовали мужчину, публично облизавшего товары в супермаркете27-03-2020 10:10 - Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн27-03-2020 09:41 - Кто бы мог подумать: губернатор Ростовской области узнал, для чего японцы во время пандемии покупали так много туалетной бумаги27-03-2020 09:05 - Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса

Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов

Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов

Новый коронавирус может вызывать заболевания легких, но становится ясно, что некоторые тяжелобольные пациенты страдают и от болезней сердца. И это может существенно повысить риск смерти, сообщают врачи в Китае. Они обнаружили, что среди 416 пациентов, госпитализированных с тяжелой инфекцией COVID-19, почти у 20% развилось повреждение сердечной мышцы. Более половины этих пациентов умерли.

Эти результаты, получены командой, возглавляемой доктором Бо Янгом из больницы Ренминь Университета Ухань. Исследование было опубликовано 25 марта в журнале JAMA Cardiology.

Пациенты, у которых развивается повреждение сердца, могут столкнуться с высоким риском смерти.
Многое еще предстоит узнать, поскольку нет всеобъемлющих данных. Например, результаты получены в одной больнице в Ухани, где началась вспышка коронавируса. Американские эксперты заявили, что неизвестно, сохранятся ли мрачные перспективы в других больницах по всему миру.
«Мы, безусловно, надеемся, что нет», - сказал доктор Томас Мэддокс, глава комитета по науке и качеству Американского колледжа кардиологов (ACC).

Рекомендации для кардиологов

ACC уже выпустил клиническое руководство для кардиологов. Там подчеркиваются дополнительные риски для пациентов с болезнями сердца. Кардиологи должны быть готовы помочь другим врачам, ухаживающим за тяжелобольными пациентами.
«Мы ожидаем, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут бороться».
Новизна коронавируса означает, что не ясно, как лучше управлять госпитализированными пациентами. По словам Мэддокса, сейчас используются стандартные сердечные препараты и устройства для поддержки сердца.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе в режиме онлайн на Медикфорум.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Врачи рассказали, как отличить пневмонию от бронхита
5 натуральных средств от синдрома раздраженного кишечника
Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов