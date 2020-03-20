Смертность от коронавируса COVID-19 в эпицентре вспышки составила 1,4% - исследование
Исследователи заявили, что новый коронавирус оказался смертельным у 1,4 процента пациентов с симптомами COVID-19 в китайском городе Ухань, где наблюдалась первая вспышка заболевания, что намного ниже, чем глобальные оценки смертности от пандемии.
Случаи коронавируса COVID-19 стремительно растут, и подтверждено более 200 000 случаев с момента появления заболевания в Ухане в конце прошлого года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус COVID-19 оказался смертельным в 3,4% подтвержденных случаев.
Но при ограниченном потенциале тестирования и подтвержденных случаях, которые могут быть ближе к тяжелому концу спектра, эксперты предположили, что истинный уровень смертности значительно ниже.
Группа исследователей в Китае проверила восемь государственных и частных источников данных по коронавирусу COVID-19 в Ухане и считает, что они разработали более точную оценку смертности.
Оценка ВОЗ не учитывает безсимптомныхОни обнаружили, что вероятность смерти после развития симптомов коронавируса COVID-19 составила 1,4 процента.
«Оценка истинного количества случаев - необходимая для определения степени тяжести каждого - является сложной задачей в условиях перегруженной системы здравоохранения, которая не может эффективно определять истинное количество зараженных», - говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.По состоянию на 29 февраля в материковом Китае было подтверждено 79 394 случая COVID-19 и 2838 случаев смерти, то есть 3,54 процента пациентов с диагнозом «коронавирус» впоследствии умерли.
Но авторы заявили, что в наборах данных отсутствуют легкие случаи, когда симптомы отсутствуют.
«Оценки как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых инфекций имеют важное значение для информирования о разработке и оценке стратегий общественного здравоохранения, которые должны быть соотнесены с затратами на экономическую, социальную и личную свободу», - написал он.
Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Оставить комментарий