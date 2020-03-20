Смертность от коронавируса COVID-19 в эпицентре вспышки составила 1,4% - исследование

Оценка ВОЗ не учитывает безсимптомных

«Оценка истинного количества случаев - необходимая для определения степени тяжести каждого - является сложной задачей в условиях перегруженной системы здравоохранения, которая не может эффективно определять истинное количество зараженных», - говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.

«Оценки как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых инфекций имеют важное значение для информирования о разработке и оценке стратегий общественного здравоохранения, которые должны быть соотнесены с затратами на экономическую, социальную и личную свободу», - написал он.