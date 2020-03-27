Число погибших от коронавируса в Испании достигло 4858 - 769 человек умерли за 24 часа

Коронавирус как гражданская война

«Только пожилые, кто знал трудности гражданской войны и ее последствия, могут помнить ситуации, которые были более жесткими, чем нынешняя. Другим поколениям в Испании никогда не приходилось сталкиваться как нации с чем-то настолько трудным», - произнес он, когда он вводил чрезвычайное положение 14 марта.