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Число погибших от коронавируса в Испании достигло 4858 - 769 человек умерли за 24 часа

Число погибших от коронавируса в Испании достигло 4858 - 769 человек умерли за 24 часа

Число погибших в Испании возросло за 4800 человек в пятницу после того, как за 24 часа умерло 769 человек, что является рекордным показателем смертности за один день, сообщило испанское правительство.

По данным министерства здравоохранения, число смертей достигло 4858, а число случаев возросло до 64 059, хотя число новых инфекций, по-видимому, снижалось, увеличившись на 14% по сравнению с 18% днем ранее.

Несмотря на национальный карантин, наложенный 14 марта, которую парламент в четверг согласился продлить до 11 апреля, число смертей и новых инфицированных продолжало расти, а чиновники предупреждают, что на этой неделе ситуация будут еще хуже. Но рост числа новых смертей был меньше, чем в среду, когда этот показатель вырос на 27 процентов. Органы здравоохранения надеются, что скоро станет ясно, оказывает ли карантин желаемый эффект.

Мадридский регион пострадал больше всего от пандемии коронавируса: 17 166 инфицированных (чуть менее трети от общего числа) и 2090 смертей, или 51 процент от общенационального показателя. 

Коронавирус как гражданская война

Премьер-министр Педро Санчес, чья жена заражена коронавирусом, заявил, что это самый сложный момент в стране со времен гражданской войны 1936-39 годов.
«Только пожилые, кто знал трудности гражданской войны и ее последствия, могут помнить ситуации, которые были более жесткими, чем нынешняя. Другим поколениям в Испании никогда не приходилось сталкиваться как нации с чем-то настолько трудным», - произнес он, когда он вводил чрезвычайное положение 14 марта.

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Теги : коронавирус, Испания
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Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-19
Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах
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