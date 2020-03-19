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Франция сообщает о 89 новых случаях смерти от коронавируса за последние 24 часа

Франция сообщает о 89 новых случаях смерти от коронавируса за последние 24 часа

Эпидемия коронавируса привела к 89 новым смертям во Франции за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших в стране достигло 264 человек.

«У нас эпидемия, которая быстро становится серьезной», - сказал Жером Саломон журналистам, добавив, что во Франции сейчас зарегистрировано 9 134 подтвержденных случая заболевания, 3626 из которых были в больнице.

Число новых случаев удваивается каждый день, а тестирование проводится только на людях с затрудненным дыханием, а это означает, что реальное число инфицированных, включая тех, кто серьезно не пострадал, намного выше.

Новые потери во Франции произошли во второй день общенационального карантина, объявленного президентом Эммануилом Макроном для борьбы с коронавирусом, когда люди имеют право выходить из домов только для важных поездок.

Пресс-секретарь правительства Сибет Ндиай ранее признала, что Франция испытывает «материально-технические трудности» с поставками гигиенических масок, одновременно осуждая «недопустимые» кражи масок из больниц.

Чрезвычайная ситуация и кризис здравоохранения во Франции

Правительство просит законодателей разрешить объявление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, предоставляющей исполнительным органам особые полномочия для борьбы с коронавирусом, подтвердил премьер-министр Эдуард Филипп в среду.
«Франция переживает беспрецедентный кризис в области здравоохранения. Кризис означает, что мы должны принять решительные меры для предупреждения, сдерживания и управления эпидемией», - сказал он.


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Теги : коронавирус, Франция
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