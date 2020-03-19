Франция сообщает о 89 новых случаях смерти от коронавируса за последние 24 часа

«У нас эпидемия, которая быстро становится серьезной», - сказал Жером Саломон журналистам, добавив, что во Франции сейчас зарегистрировано 9 134 подтвержденных случая заболевания, 3626 из которых были в больнице.

Чрезвычайная ситуация и кризис здравоохранения во Франции

«Франция переживает беспрецедентный кризис в области здравоохранения. Кризис означает, что мы должны принять решительные меры для предупреждения, сдерживания и управления эпидемией», - сказал он.