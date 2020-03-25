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Испания обгоняет Китай по числу смертей от коронавируса - 738 человек за сутки

Испания обгоняет Китай по числу смертей от коронавируса - 738 человек за сутки

Правительство Испании сообщило, что число погибших в результате коронавируса превысило число погибших в Китае, достигнув 3434, после того, как за последние 24 часа умерло 738 человек.

В мире только в Италии число погибших выше, чем в Испании. В Китае, где вирус появился в конце прошлого года, умерли 3281 человек.
По словам министерства здравоохранения Испании, рост смертей наступил, когда Испания вступила в 11-й день беспрецедентного карантина, чтобы попытаться обуздать пандемию коронавируса COVID-19, жертвами которой стали 47 610 человек в стране.

Когда власти усилили тестирование, число случаев показало 20-процентное увеличение показателей за вторник, в то время как число погибших показало 27-процентный рост за тот же период.

Смертельные случае будут расти

Несмотря на национальный карантин объявленный 14 марта (продлится до 11 апреля), число смертей и новых инфицированных продолжает расти, и официальные лица предупреждают, что на этой неделе будет особенно плохо.
«Мы приближаемся к вершине», - заявил координатор по чрезвычайным ситуациям министерства Фернандо Саймон, обнародовав данные.

Органы здравоохранения надеются, что скоро станет ясно, оказывает ли карантин желаемый эффект.
Мадридский регион пострадал сильнее всего: 14 597 инфицированных (почти треть от общего числа), 1825 смертей, или 53% от общенационального показателя.

Военно-полевой госпиталь и временный морг

Больницы находятся на грани краха из-за резкого увеличения числа пациентов. Военнослужащие создали огромный полевой госпиталь в обширном выставочном центре IFEMA в Мадриде. Он имеет 1500 коек, но способен расшириться до 5500, что делает его крупнейшей больницей в Испании.

Городские похоронные службы перегружены, чиновники переоборудовали каток Паласио-де-Иело для временного морга.

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Теги : коронавирус
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